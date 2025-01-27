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Трамп поручил взять под контроль воду в Калифорнии из-за январских пожаров

NYT: Трамп издал указ о контроле за водой в Калифорнии из-за январских пожаров
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Министерство внутренних дел Соединенных Штатов по указу президента Дональда Трампа получило полномочия распоряжаться водными ресурсами Калифорнии в обход законодательства из-за недавних пожаров. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

«Белый дом опубликовал указ президента Трампа, в котором изложен план по усилению роли федерального правительства в операциях по управлению водными ресурсами Калифорнии», — говорится в материале издания.

25 января Трамп пообещал увеличить поступление воды в районы Лос-Анджелеса, пострадавшие от пожаров, а также в засушливые территории.

В начале января в Лос-Анджелесе произошли мощные лесные пожары. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее в США раскрыли, кто может помешать Трампу наладить диалог с Москвой.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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