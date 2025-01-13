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В Совфеде прокомментировали атаки на российских военкоров

Матвиенко: атаки на военкоров РФ говорят о том, что Киев боится правды
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе встречи с журналистами, приуроченной к Дню российской печати, заявила, что нападения на российских военкоров говорят о страхе Киева. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, украинские власти боятся правды.

«О том, насколько важную миссию они выполняют, насколько значимую роль играют в достижении целей СВО, свидетельствуют целенаправленные, точечные террористические атаки киевского режима, который буквально ведет охоту на репортеров. Очевидно, Киев боится правды», — пояснила Матвиенко.

Она уточнила, что подобные атаки проводятся с одобрения стран Запада и при их молчаливом согласии и попустительстве.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщал, что объекты украинской армии в подконтрольном Киеву Краматорске Донецкой народной республики подверглись обстрелу.

Ранее стало известно о зачистке последнего крупного опорного пункта ВСУ в Дзержинске.

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