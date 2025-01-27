Эксперт увидел угрозу для США из-за санкций против Колумбии

Решение президента США Дональда Трампа ввести санкции и торговые пошлины в отношении Колумбии может привести к вооруженному конфликту со странами Латинской Америки. Об этом бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер написал в соцсети X, комментируя заявление Госдепартамента США о приостановке выдачи виз консульским отделом американского посольства в Колумбии.

По словам Риттера, для установления мира через силу необходимы две вещи: настоящее желание мира и возможность подкрепить свои заявления силой. Эксперт заявил, что Госдепартаменту «недостает и того, и другого».

26 января президент Колумбии Густаво Петро запретил доступ в Колумбию американским самолетам с мигрантами. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками. Позднее стало известно, что Колумбия развернула два военных самолета США, направлявшихся в латиноамериканскую страну с примерно 160 депортируемыми мигрантами на борту. На этом фоне Петро обратился к 15,6 тыс. американцев, проживающих в стране нелегально, и призвал их урегулировать свой миграционный статус. После этого Трамп заявил, что действия колумбийских властей угрожают национальной и общественной безопасности США, и ввел санкции и пошлины в 25% на все товары из республики.

Ранее в США заявили, что Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы.