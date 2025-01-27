Hürriyet: переговоры по урегулированию на Украине могут начаться в апреле–мае

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае, написала турецкая газета Hürriyet.

Как полагает обозреватель издания Абдюлькадир Сельви, перед мирными переговорами сначала объявят о прекращении огня. В самом переговорном процессе Турция может возложить на себя «определенную миссию», а президенту Реджепу Тайипу Эрдогану могут отвести роль посредника, потому что он — единственный политик, который может общаться и с президентом России Владимиром Путиным, и с главой Украины Владимиром Зеленским, считает обозреватель.

Он напомнил, как переговоры по урегулированию российскр-украинского конфликта проводились в Стамбуле в 2022 году, но из-за желания США и Великобритании продолжить войну соглашения тогда достичь не удалось.

«Сейчас есть Трамп и Путин, которые хотят мира. У Зеленского, который лишился американской поддержки, нет шансов сбежать от стола переговоров», — заключил Сельви.

24 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США. В то же время российский лидер напомнил, что Зеленский издал декрет о запрете ведения переговоров с РФ.

Ранее американский сенатор признал победу России в конфликте на Украине.