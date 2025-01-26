Лукашенко рассказал, за кого проголосовал на выборах президента Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на избирательном участке заявил, что отдал свой голос «за всех». Об этом пишет БелТА.

Таким образом Лукашенко предварил вопрос журналистов, за кого он проголосовал.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовано более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Вице-спикер Совета Федерации, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачев заявлял, что проведение президентских выборов в Белоруссии организовано «на пятерку с плюсом».

Косачев также заявлял, что у западных стран вызывает раздражение суверенитет Белоруссии, а также позиция действующего президента и руководства страны.

Ранее в Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента.