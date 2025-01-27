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В США оценили решение Трампа о приостановке помощи Украине

Конгрессвумен Грин: граждане США приветствуют приостановку помощи Украине
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Carlos Barria/Reuters

Граждане США приветствуют решение американского президента Дональда Трампа приостановить помощь иностранным государствам. Об этом заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.

«Госдепартамент в шоке. Американский народ нет, мы празднуем», — написала конгрессвумен.

25 января Госдепартамент США приостановил большую часть программ иностранной помощи на 90 дней, ссылаясь на один из первых указов, подписанных Трампом. Заморозка в том числе затронет Украину, из распоряжения исключены лишь программы военного финансирования Израиля и Египта.

26 января британская газета Financial Times сообщила, что некоторые организации в Киеве, которые получают финансирование из Соединенных Штатов, получили распоряжения о прекращении работы. Как отмечает издание, в одном из таких указов предписывалось «немедленно прекратить работу по контракту/техническому заданию USAID/Украина».

Ранее на Западе назвали единственный выход для Зеленского после приостановки поставок США.

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