На Западе назвали единственный выход для Зеленского после приостановки поставок США

После приостановки военной помощи со стороны Соединенных Штатов украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не остается ничего, кроме проведения переговоров. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.
«Военная помощь Украине со стороны США, похоже, прекращена. Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры», — сказал он.
По словам профессора, в случае отказа от переговоров украинским властям останется наблюдать за тем, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) «разваливаются». Помимо этого, Малинен допустил, что бездействие в данной ситуации может привести к «безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту».
До этого глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что США продолжат поставлять украинской стороне военную помощь по ранее принятым программам и пакетам.
Накануне Госдепартамент США приостановил большую часть программ иностранной помощи на 90 дней, ссылаясь на один из первых указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом. Заморозка, в том числе, затронет Украину, из распоряжения исключены лишь программы военного финансирования Израиля и Египта.
Ранее депутат Рады заявил, что Трамп лишил Киев связей с «проукраинской» властью в США.