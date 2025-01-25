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На Западе назвали единственный выход для Зеленского после приостановки поставок США

Профессор Малинен: у Зеленского остался только один вариант — вести переговоры
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Luca Bruno/AP

После приостановки военной помощи со стороны Соединенных Штатов украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не остается ничего, кроме проведения переговоров. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.

«Военная помощь Украине со стороны США, похоже, прекращена. Это означает, что у Зеленского есть только один вариант — это вести переговоры», — сказал он.

По словам профессора, в случае отказа от переговоров украинским властям останется наблюдать за тем, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) «разваливаются». Помимо этого, Малинен допустил, что бездействие в данной ситуации может привести к «безоговорочной капитуляции, либо к военному перевороту».

До этого глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что США продолжат поставлять украинской стороне военную помощь по ранее принятым программам и пакетам.

Накануне Госдепартамент США приостановил большую часть программ иностранной помощи на 90 дней, ссылаясь на один из первых указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом. Заморозка, в том числе, затронет Украину, из распоряжения исключены лишь программы военного финансирования Израиля и Египта.

Ранее депутат Рады заявил, что Трамп лишил Киев связей с «проукраинской» властью в США.

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