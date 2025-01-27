В Белоруссии заявили об отсутствии преступлений на выборах президента

ЦИК Белоруссии: на выборах президента не зафиксировали преступлений и нарушений

В Белоруссии не зафиксировали каких-либо преступлений или злостных правонарушений в основной день голосования на выборах президента республики. Об этом заявил председатель белорусской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко, сообщает РИА Новости.

По его словам, обстановка на всех участках в регионах Белоруссии «в целом была спокойная, штатная, контролируемая».

«Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано. Также не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес Центральной избирательной комиссии», — сказал Карпенко.

По информации ЦИК, итоговая явка на выборах президента Белоруссии, прошедших 26 января, составила 85,7%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков.

По данным экзитпола, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов, Сергей Сыранков — 2,7%, Олег Гайдукевич — 1,8%, Анна Канопацкая — 1,6%, Александр Хижняк — 1,2%. Галочку «против всех» поставили в бюллетенях 5,1% избирателей.

Ранее Лукашенко заявил, что проголосовал «за всех» на выборах президента Белоруссии.