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Стал известен предварительный результат президентских выборов в Белоруссии

Экзитпол: Лукашенко лидирует с 87,6% голосов на выборах президента Белоруссии
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо, ссылаясь на данные экзитпола.

По данным БелТА, в анонимном опросе, который проводился на 320 участках страны, приняли участие 11 948 избирателей.

Судя по полученным данным, голоса распределились следующим образом: Сергей Сыранков набрал 2,7%, Олег Гайдукевич — 1,8%, Анна Канопацкая — 1,6%, Александр Хижняк — 1,2%.

Галочку «против всех» поставили в бюллетенях 5,1% избирателей.

26 января секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Елена Балдовская заявила, что явка на президентских выборах в стране по состоянию на 18:00 достигла 81,5%.

До этого политолог Артем Агафонов заявил, что выборы в Белоруссии будут самыми скучными и предсказуемыми в истории страны, поскольку реальная оппозиция не принимает в них участия, поэтому у действующего лидера нет конкурентов. По его словам, Лукашенко наберет не меньше 85%.

Ранее в Европе сочли выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.

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