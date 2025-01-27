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Глава ЦРУ объяснил, почему Трамп лишил десятки экс-разведчиков доступа к секретным данным

Глава ЦРУ Рэтклифф: лишенные доступа к секретным данным экс-разведчики лгали
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Andrew Harnik/AP

Новый глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф в эфире Fox News опроверг, что решение президента США Дональда Трампа лишить доступа к секретной информации 51 экс-сотрудника ведомства было обусловлено желанием отомстить.

По словам Рэтклиффа, новый глава государства хочет «устранить политику из разведывательного сообщества». Руководитель ЦРУ пояснил, что речь идет о тех бывших служащих ведомства, которые подписали письмо с утверждениями, что РФ якобы имеет отношение к истории с ноутбуком Хантера Байдена — сына предшественника Трампа Джо Байдена.

«За этим стояла [информация], которая, как все знали, была ложью. Ноутбук Хантера Байдена был подлинным, и это не была российская дезинформация», — подчеркнул Рэтклифф.

Он добавил, что в этом случае Трамп хочет привлечь к ответственности тех, кто вводил в заблуждение народ США.

«Это ни в коем случае не вопрос мести. Это было сделано для того, чтобы люди, в том числе я, задумались о том, что не надо смешивать политику и разведывательную службу», — резюмировал чиновник.

Трамп в первый день на должности президента подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали информацию с ноутбука Хантера Байдена «российской операцией по дезинформации». Тогда доступ к конфиденциальным сведениям закрыли и бывшему советнику Трампа Джо Болтону, который после увольнения из Белого дома опубликовал книгу с упоминанием закрытой информации.

Ранее ЦРУ разработало ИИ-клоны мировых политиков.

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