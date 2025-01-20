ЦРУ разработало ИИ-клоны мировых политиков

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США разработало виртуальные клоны мировых политиков, чтобы предсказать поведение их реальных прототипов. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Речь о чат-боте с применением технологий искусственного интеллекта, который разрабатывался ЦРУ на протяжении последних двух лет. С помощью этого инструмента специалисты могут общаться с цифровыми копиями глав государств и правительств различных стран, получая от них ответы на свои вопросы.

Согласно материалу NYT, одна из ключевых задач ЦРУ — это анализ поведения политических деятелей по всему миру. Предполагается, что использование чат-бота упростит работу аналитиков, которые работают с конфиденциальной информацией и занимаются прогнозированием действий реальных политиков.

Новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о намерении агентства совершенствовать и расширять подобные технические программы, поскольку «нация, которая выиграет гонку в развивающихся технологиях сегодня, будет доминировать в мире завтра».

В декабре сообщалось, что зарубежные и отечественные нейросети дали прогноз относительно предстоящего 2025 года для России. В эксперименте участвовали четыре модели. Две зарубежные: GPT-4o и Perplexity Pro, а также две отечественные: GigaChat и YandexGPT 4 Pro. Каждая нейросеть получила задание дать прогнозы в сферах экономики, экологии и технологий. Их мнения разделились: российские нейросети оказались более оптимистичными, чем зарубежные.

Ранее сообщалось, что минобороны США научит ИИ Open AI сбивать вражеские дроны.