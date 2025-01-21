Решение Трампа ограничить доступ к секретным данным экс-директорам ЦРУ назвали местью

Решение президента США Дональда Трампа лишить 50 бывших директоров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) доступа к секретной информации было принято с целью отомстить. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

По данным агентства, доступа к информации лишились авторы открытого письма, написанного в последние дни президентских выборов 2020 года. Якобы в нем были указаны обвинения в публикации файлов с компьютера сына бывшего президента США Джо Байдена.

В материале предполагается, что таким образом Трамп отомстил разведчикам, которые дали оценку его окружению.

«Трамп отозвал допуски к секретной информации у 50 бывших сотрудников разведки США, (…) выполнив предвыборное обещание отомстить тем, кого он считает участниками заговора «глубинного государства» против него», — сказано в публикации.

Дональд Трамп в первый день на должности президента подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали информацию с ноутбука Хантера Байдена «российской операцией по дезинформации».

Также доступ к информации закрыли бывшему советнику Трампа Джо Болтону, который после увольнения с должности в Белом доме опубликовал книгу с упоминанием закрытой информации.

Ранее Илон Маск опубликовал мем про расследование ФБР в отношении Хантера Байдена.