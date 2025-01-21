Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Решение Трампа ограничить доступ к секретным данным экс-директорам ЦРУ назвали местью

Bloomberg: закрытие секретных данных от экс-директоров ЦРУ — месть Трампа
close
Carlos Barria/Reuters

Решение президента США Дональда Трампа лишить 50 бывших директоров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) доступа к секретной информации было принято с целью отомстить. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

По данным агентства, доступа к информации лишились авторы открытого письма, написанного в последние дни президентских выборов 2020 года. Якобы в нем были указаны обвинения в публикации файлов с компьютера сына бывшего президента США Джо Байдена.

В материале предполагается, что таким образом Трамп отомстил разведчикам, которые дали оценку его окружению.

«Трамп отозвал допуски к секретной информации у 50 бывших сотрудников разведки США, (…) выполнив предвыборное обещание отомстить тем, кого он считает участниками заговора «глубинного государства» против него», — сказано в публикации.

Дональд Трамп в первый день на должности президента подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали информацию с ноутбука Хантера Байдена «российской операцией по дезинформации».

Также доступ к информации закрыли бывшему советнику Трампа Джо Болтону, который после увольнения с должности в Белом доме опубликовал книгу с упоминанием закрытой информации.

Ранее Илон Маск опубликовал мем про расследование ФБР в отношении Хантера Байдена.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами