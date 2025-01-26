Президент Швейцарии рассказала о переговорах по Украине

Швейцария готова провести подготовительные переговоры по Украине. Об этом заявила президент страны Карин Келлер-Зуттер в интервью изданию Tages-Anzeiger Nachrichten.

Она подчеркнула, что встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда Келлер-Зуттер заявила, что Швейцария по-прежнему готова предлагать «свои добрые услуги» и поддерживать мирный процесс, но сначала необходимо узнать план США по данному вопросу. Вашингтон, по ее словам, является ключевым фактором в мирных переговорах.

В них также должны участвовать Россия, Глобальный Юг, добавила Келлер-Зуттер. Она отметила, что Зеленский согласился на проведение подготовительных переговоров Швейцарией.

12 января сообщалось, что швейцарские власти не против организовать на территории конфедерации встречу избранного американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, однако пока Берн не вступал в диалог с Москвой и Вашингтоном по этому поводу.

Ранее Вучич предложил провести переговоры Путина и Трампа в Сербии.