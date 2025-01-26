Экс-судья из Польши сравнил выборы в Белоруссии и ЕС

Экс-судья Шмидт: выборы в Белоруссии демократичнее, чем в странах Евросоюза

Выборы президента в Белоруссии проводятся демократичнее, чем в некоторых странах Европейского союза (ЕС). Об этом заявил польский экс-судья Томаш Шмидт, зарегистрированный на белорусских выборах в качестве иностранного наблюдателя, пишет РИА Новости.

По его словам, электоральная процедура проходит в строгом соответствии с законами Белоруссии.

«Если [выборы президента Белоруссии] сравнить с законами Евросоюза — тут больше демократии, чем в некоторых странах Евросоюза», — отметил поляк.

Он выразил возмущение по поводу того, что европейские средства массовой информации очерняют белорусские выборы, а Европарламент в своей резолюции раскритиковал их еще до того, как они начались.

Шмидт призвал европейских наблюдателей приехать в Белоруссию и посмотреть, как происходит процесс голосования.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

Позже глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что резолюция Европейского парламента о выборах в Белоруссии направлена на раскачку и дестабилизацию ситуации в республике. Также он назвал документ прямым вмешательством в электоральный суверенитет страны.

Ранее Лукашенко заявил, что повторения протестов 2020 года в Белоруссии не будет.