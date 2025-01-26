Украинская журналистка ответила Каллас, поставившей под сомнение легитимность Лукашенко

Панченко указала на нелегитимность Зеленского после слов Каллас о Лукашенко

Украинская журналистка Диана Панченко заявила в соцсети X о нелегитимности президентов Украины, Румынии и Грузии после слов главы дипломатии ЕС Каи Каллас о президентских выборах в Белоруссии.

«А у Зеленского, отменившего выборы, есть легитимность? Имеет ли легитимность Йоханнис, отменивший результаты выборов? Есть ли какая-либо легитимность у Зурабишвили, отказавшейся признать выборы?» — написала Панченко.

Накануне Каллас усомнилась в легитимности белорусского лидера Александра Лукашенко, назвав проходящие в стране выборы несвободными и недемократическими.

26 января польский экс-судья Томаш Шмидт, зарегистрированный на выборах в качестве иностранного наблюдателя, заявил, что электоральная процедура в Белоруссии проводится демократичнее, чем в странах ЕС. Он выразил возмущение по поводу того, что европейские СМИ очерняют белорусские выборы, а Европарламент в своей резолюции раскритиковал их еще до того, как они начались.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что документ направлен на раскачку и дестабилизацию ситуации в республике.

Ранее Лукашенко заявил, что повторения протестов 2020 года в Белоруссии не будет.