Рейтинг Макрона снизился до рекордных значений

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона упал до 21%. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche со ссылкой на результаты опроса Ifop.

В публикации отмечается, что в декабре рейтинг Макрона составлял 24%. В январском опросе приняли участие 2001 житель Франции.

Издание подчеркивает, что поддержка президента снизилась среди пенсионеров и пожилых людей, которые являются одной из основных групп электората Макрона. Среди этой группы рейтинг президента Франции упал на 10% по сравнению с результатами декабрьского опроса.

В октябре сообщалось, что рейтинг доверия французов к Макрону приблизился к историческому минимуму с момента его переизбрания. Тогда показатель снизился до 22%.

21 января Макрон объявил о проекте по мобилизации большего числа молодых добровольцев для усиления вооруженных сил страны на случай опасности.

Французский лидер выступил перед военными в Сесон-Севинье, недалеко от Ренна, и заявил о «накоплении угроз», которые вынуждают Францию ​​адаптироваться. Он также представил обновленную версию стратегии оборонных приоритетов страны, призывая к «европейскому стратегическому пробуждению».

Ранее аналитик рассказал, что большинство французов хотят отставки Макрона.