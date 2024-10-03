Рейтинг доверия французов Макрону приблизился к историческому минимуму

Рейтинг доверия французов к президенту Эммануэлю Макрону приблизился к историческому минимуму с момента его переизбрания. Об этом пишет газета Le Figaro.

По данным газеты, рейтинг президента упал до 21% во время протестов «желтых жилетов», а сейчас рейтинг одобрения его политики составляет всего лишь 22%.

Авторы статьи обратили внимание, что рейтинг Макрона упал сразу на три процентных пункта всего за месяц.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская рассказывала, что президент Макрон будет давить на суд против лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее словам, против Ле Пен собраны серьезные доказательства. Преображенская полагает, что Макрон будет давить на судей не напрямую, но через других политиков и СМИ.

В сентябре Бюро Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента Макрона. Инициатива была выдвинута после того, как Макрон исключил представителей левых из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на парламентских выборах.

Ранее в Париже свыше тысячи демонстрантов потребовали от Макрона уйти в отставку.