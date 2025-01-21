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Макрон заявил о мобилизации молодежи для укрепления армии Франции

Макрон заявил о необходимости увеличить набор добровольцев в ВС Франции
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Christophe Ena/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проекте по мобилизации большего числа молодых добровольцев для усиления вооруженных сил страны на случай опасности. Его слова передает газета Le Monde.

Французский лидер выступил перед военными в Сесон-Севинье, недалеко от Ренна, и заявил о «накоплении угроз», которые вынуждают Францию ​​адаптироваться. Он также представил обновленную версию стратегии оборонных приоритетов страны, призывая к «европейскому стратегическому пробуждению».

В ходе своей речи Макрон заявил, что хочет предложить французской молодежи «твердое обязательство» и «дать им выбор служить».

«Нам придется лучше выявлять добровольцев, обучить их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит нужный день, чтобы усилить армии на материковой части Франции или где-либо еще. После профессиональной армии это резерв, который мы должны мобилизовать для поддержки...» — сказал он.

Телеканал отмечает, что Франция к 2030 году планирует набрать 210 тыс. действующих военнослужащих и 80 тыс. резервистов.

В январе французский портал Intelligence Online сообщал, что Вооруженные силы Франции осенью 2024 года провели секретные учения для подготовки на случай ввода войск на Украину.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном отправку войск на Украину.

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