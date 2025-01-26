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Явка на выборах президента Белоруссии превысила 81%

ЦИК Белоруссии: явка на президентских выборах в 18:00 составила 81,5%
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Явка на президентских выборах в Белоруссии по состоянию на 18:00 достигла 81,5%. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии республики Елена Балдовская, пишет РИА Новости.

«По состоянию на 18 часов в целом по стране приняли участие в голосовании 81,5 процента наших избирателей», — сказала она на брифинге.

Балдовская добавила, что за границей проголосовали 107 человек.

В воскресенье польский экс-судья Томаш Шмидт, зарегистрированный на выборах в качестве иностранного наблюдателя, заявил, что электоральная процедура в Белоруссии проводится демократичнее, чем в некоторых странах Европейского союза. Он выразил возмущение по поводу того, что европейские средства массовой информации очерняют белорусские выборы, а Европарламент в своей резолюции раскритиковал их еще до того, как они начались.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. ЦИК страны уже признал их состоявшимися. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

25 января в Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента. Явка избирателей по итогам досрочного голосования составила 41,81%.

Ранее политолог спрогнозировал исход выборов в Белоруссии.

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