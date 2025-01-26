Президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Алексей Башан, передает ТАСС.

По данным ЦИК, на 12.00 (совпадает с мск) явка избирателей составила 56,64 %.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко в свою очередь отмечал, что резолюция Европейского парламента о выборах в Белоруссии направлена на раскачку и дестабилизацию ситуации в республике. Также он назвал документ прямым вмешательством в электоральный суверенитет страны.

Ранее Лукашенко заявил, что повторения протестов 2020 года в Белоруссии не будет.