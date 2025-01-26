Политолог спрогнозировал исход выборов в Белоруссии

Предстоящие выборы в Белоруссии будут самыми скучными и предсказуемыми в истории страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил политолог Артем Агафонов.

«Лукашенко наберет не меньше 85%», — заявил он.

По словам политолога, на втором месте может оказаться кандидат «против всех». Агафонов отметил, что реальная оппозиция не принимает участия в выборах, поэтому у действующего лидера Александра Лукашенко нет конкурентов.

Участница предыдущей президентской гонки Анна Канопацкая не пользуется уважением ни у сторонников, ни у противников действующего правительства. Политолог подчеркнул, что радикальных изменений в политике страны после выборов не будет, однако Лукашенко в период нового срока может заняться подготовкой новой команды, которая возглавит Республику после его ухода.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовано более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Ранее в России оценили на пять с плюсом выборы в Белоруссии.