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Первые самолеты с нелегальными мигрантами прибыли из США в Гватемалу

В Гватемалу перевезли первых депортированных из США нелегальных мигрантов
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Charles Rex Arbogast/AP

В Гватемалу на двух самолетах доставили первых депортированных из США нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте Института миграции Гватемалы.

«Вернулись 80 гватемальцев: 31 женщина, 48 мужчин и один подросток без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении.

Прибывших зарегистрировали, после чего им выдали еду, одежду, гигиенические наборы, организовали оказание психологической поддержки, а также предоставили доступ к телефонам. В настоящее время их разместили в приюте Центра помощи мигрантам.

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Он также заявил, что введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направит туда войска.

Администрация Трампа уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Программа предписывает просителям убежища ждать решения по их делам в Мексике, а не в США. Многие активисты критикуют данное решение, поскольку мигранты вынуждены жить во временных лагерях недалеко от границы, где царит антисанитария и высокий уровень преступности.

Ранее Трамп заявил, что доволен ходом депортации мигрантов из США.

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