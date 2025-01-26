Госсекретарь США заявил об освобождении американки в Белоруссии

Белоруссия в одностороннем порядке освободила американку Анастасию Нуфер «благодаря президенту Соединенных Штатов». Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

Он не уточнил, было ли освобождение гражданки США результатом личного контакта американского лидера Дональда Трампа и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам Рубио, Нуфер была арестована во время президентства Джо Байдена. Никаких подробностей этого дела нет. Нуфер не числилась в списках лиц, арестованных за протесты.

В середине августа Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности. На свободу отпустили 14 женщин и 16 мужчин. В пресс-службе президента отметили, что помилованные признали вину, «искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни».

30 июля Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, осужденного в республике за терроризм и приговоренного к высшей мере наказания. 30-летний Кригер был признан белорусским судом виновным по шести статьям уголовного кодекса, он обращался к белорусскому президенту с просьбой о помиловании.

Ранее в Германии возбудили дело против помилованного Белоруссией Кригера.