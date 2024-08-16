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Президент Белоруссии помиловал 30 политзаключенных

Президент Белоруссии Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, у некоторых из них серьезные заболевания, есть люди пенсионного возраста.

Отмечается, что помилованные признали вину, «искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни». Контролировать исполнение данных обязательств поручено МВД Белоруссии.

В конце июля Лукашенко помиловал 14 человек, среди которых были участники протестов 2020 года. В тот период он также подписал документ о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, осужденного в республике за терроризм и приговоренного к высшей мере наказания. До этого Кригер обращался к президенту с прошением о помиловании.

Ранее глава ГУР Украины рассказал о том, кого готовят к обмену с РФ.

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