Стало известно, чем займется Путин в конце января

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале анонс программы »Москва. Кремль. Путин» о планах президента России Владимира Путина на будущую неделю.

Согласно опубликованному ролику, глава государства отправится в поездки по регионам страны. Он также собирается заниматься вопросами развития беспилотной авиации и автомобилестроения, а также мероприятиями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

22 января в российском МИД заявили, что контакт президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласован, но в Москве ведется подготовка к этому. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, когда в России услышат что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, можно будет согласовывать графики и организационные моменты. Дипломат считает, что сейчас существует небольшое окно возможностей для договоренностей с новой американской администрацией.

Ранее Зарубин показал Путина за кадром сразу после заявления об «Орешнике».