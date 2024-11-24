Зарубин показал Путина за кадром сразу после заявления об «Орешнике»

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале кадры с президентом России Владимиром Путиным сразу после обращения по поводу испытания ракеты «Орешник».

«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — говорит глава государства, вставая из-за рабочего стола.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории РФ. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского назвали «Орешник» выдумкой Путина.