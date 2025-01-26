Лукашенко назвал ошибочным решение не открывать избирательные участки в России

Лукашенко: в РФ нужно было открыть избирательные участки на выборах Белоруссии

Решение не открывать в РФ избирательные участки для голосования на президентских выборах в Белоруссии было ошибочным. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Во время беседы с журналистами он рассказал, что посольство республики в Москве доложило ему о желании граждан Белоруссии проголосовать за рубежом.

«Мы за границей не открывали пункты для голосования. <…> Так сложилось, тут наша оплошность, наверное, что по России (было принято решение. — прим. Газета.ru), что нам не надо открывать избирательные участки. Это было ошибочное решение», — сказал Лукашенко.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

Глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко в свою очередь отмечал, что резолюция Европейского парламента о выборах в Белоруссии направлена на раскачку и дестабилизацию ситуации в республике. Также он назвал документ прямым вмешательством в электоральный суверенитет страны.

Ранее президентские выборы в Белоруссии были признаны состоявшимися.