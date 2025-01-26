Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко назвал ошибочным решение не открывать избирательные участки в России

Лукашенко: в РФ нужно было открыть избирательные участки на выборах Белоруссии
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Решение не открывать в РФ избирательные участки для голосования на президентских выборах в Белоруссии было ошибочным. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Во время беседы с журналистами он рассказал, что посольство республики в Москве доложило ему о желании граждан Белоруссии проголосовать за рубежом.

«Мы за границей не открывали пункты для голосования. <…> Так сложилось, тут наша оплошность, наверное, что по России (было принято решение. — прим. Газета.ru), что нам не надо открывать избирательные участки. Это было ошибочное решение», — сказал Лукашенко.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

Глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко в свою очередь отмечал, что резолюция Европейского парламента о выборах в Белоруссии направлена на раскачку и дестабилизацию ситуации в республике. Также он назвал документ прямым вмешательством в электоральный суверенитет страны.

Ранее президентские выборы в Белоруссии были признаны состоявшимися.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами