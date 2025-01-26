Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады заявил, что Зеленский хочет сорвать переговоры

Нардеп Дубинский: Зеленский словами о Путине и Трампе намерен сорвать переговоры
close
Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский словами о планах президента России Владимира Путина манипулировать главой Белого дома Дональдом Трампом намерен сорвать мирные переговоры. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Нарратив направлен на дискредитацию мирных инициатив Трампа», — считает он.

Депутат отметил, что с такими «успехами» украинский лидер еще и Вашингтону войну объявит.

Накануне Зеленский заявил, что Владимир Путин якобы планирует «манипулировать» президентом США. Зеленский утверждал, что, в частности, глава российского государства «хочет манипулировать стремлением Трампа достичь мира».

На этой неделе Трамп заявил, что мирный договор по урегулированию конфликта на Украине не был подписан, поскольку украинский президент «захотел воевать». Глава Белого дома отметил, что Зеленский «решил тягаться» с гораздо более крупной и могущественной страной, чем Украина, — Россией. По его мнению, украинский лидер не должен был этого делать, так как шанс на заключение мира был.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами