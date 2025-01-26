Президент Украины Владимир Зеленский словами о планах президента России Владимира Путина манипулировать главой Белого дома Дональдом Трампом намерен сорвать мирные переговоры. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Нарратив направлен на дискредитацию мирных инициатив Трампа», — считает он.

Депутат отметил, что с такими «успехами» украинский лидер еще и Вашингтону войну объявит.

Накануне Зеленский заявил, что Владимир Путин якобы планирует «манипулировать» президентом США. Зеленский утверждал, что, в частности, глава российского государства «хочет манипулировать стремлением Трампа достичь мира».

На этой неделе Трамп заявил, что мирный договор по урегулированию конфликта на Украине не был подписан, поскольку украинский президент «захотел воевать». Глава Белого дома отметил, что Зеленский «решил тягаться» с гораздо более крупной и могущественной страной, чем Украина, — Россией. По его мнению, украинский лидер не должен был этого делать, так как шанс на заключение мира был.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.