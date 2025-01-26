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Лукашенко рассказал, куда первым делом поедет после выборов

Лукашенко сообщил, что первым его визит после выборов будет в Москву
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что первым его визит после выборов будет в Москву. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что «будет странным, если поедет куда-нибудь, если не в Москву». По его словам, в российской столице его уже ждут.

«Я планирую, что мы встретимся с президентом России в Москве и проведем соответствующие контакты и переговоры», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что переговоры с Владимиром Путиным могут затягиваться до ночи и это будет «сигналом обществу».

Лукашенко в ходе встречи с журналистами на участке в Минске признался, что не хотел выдвигать свою кандидатуру на нынешних выборах президента республики. По словам белорусского лидера, о своем нежелании баллотироваться он сказал на одном из заседаний Совбеза. Однако против такого решения выступила председатель Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова, добавил Лукашенко.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовано более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Ранее в Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента.

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