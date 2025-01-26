Лукашенко заявил, что не хотел выдвигать свою кандидатуру на выборы

Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами на участке в Минске заявил, что не хотел выдвигать свою кандидатуру на нынешних выборах президента Республики. Его слова приводит «Sputnik Беларусь».

«Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел», — заявил он.

По словам белорусского лидера, о своем нежелании баллотироваться он сказал на одном из заседаний Совбеза. Однако против такого решения выступила председатель Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова, добавил Лукашенко.

До этого белорусский лидер на избирательном участке заявил, что отдал свой голос «за всех».

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовано более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Вице-спикер Совета Федерации, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачев заявлял, что проведение президентских выборов в Белоруссии организовано «на пятерку с плюсом».

Ранее в Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента.