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В России оценили на пять с плюсом выборы в Белоруссии

Косачев: проведение выборов в Белоруссии организовано на пятерку с плюсом
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Проведение президентских выборов в Белоруссии организовано «на пятерку с плюсом». Такую оценку ходу электорального процесса в стране дал вице-спикер Совета Федерации, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачев, его слова приводит ТАСС.

«Можно высказать только искренние слова благодарности тем, кто организовывал эти выборы в интересах избирателей, и комплименты, потому что это очень серьезная профессиональная работа, она здесь сделана, что называется, на пятерку с плюсом», — подчеркнул он.

Косачев также заявлял, что у западных стран вызывает раздражение суверенитет Белоруссии, а также позиция действующего президента и руководства страны.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовали более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Ранее в Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента.

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