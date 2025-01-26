В России оценили на пять с плюсом выборы в Белоруссии

Проведение президентских выборов в Белоруссии организовано «на пятерку с плюсом». Такую оценку ходу электорального процесса в стране дал вице-спикер Совета Федерации, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачев, его слова приводит ТАСС.

«Можно высказать только искренние слова благодарности тем, кто организовывал эти выборы в интересах избирателей, и комплименты, потому что это очень серьезная профессиональная работа, она здесь сделана, что называется, на пятерку с плюсом», — подчеркнул он.

Косачев также заявлял, что у западных стран вызывает раздражение суверенитет Белоруссии, а также позиция действующего президента и руководства страны.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовали более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Ранее в Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента.