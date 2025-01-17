Глава евродипломатии выступила за сохранение санкций против России

Европейскому союзу необходимо сохранить санкции в отношении России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РИА Новости.

По ее словам, антироссийские рестрикции являются инструментом Евросоюза, от которого «было бы странно отказываться».

17 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с приходом Дональда Трампа к власти в США начнется новая эпоха. Вместе с тем он сказал, что Евросоюзу пришло время «выкинуть санкции в окно» и установить отношения с РФ без них.

На этой неделе газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает возможность привлечения короля Бельгии Филиппа ради сохранения санкций против России в случае, если Венгрия наложит вето на продление рестрикций.

По информации издания, речь идет о попытке заблокировать €190 млрд российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear, поскольку в случае отмены санкций «деньги окажутся в России на следующий день». Поскольку замороженные финансы РФ хранятся в бельгийской компании, одним из планов действий ЕС является использование военного декрета 1944 года, который позволяет действующему королю Филиппу заблокировать передачу активов из страны.

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