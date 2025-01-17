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Глава евродипломатии выступила за сохранение санкций против России

Глава евродипломатии Каллас: ЕС должен сохранить санкции против России
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейскому союзу необходимо сохранить санкции в отношении России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РИА Новости.

По ее словам, антироссийские рестрикции являются инструментом Евросоюза, от которого «было бы странно отказываться».

17 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с приходом Дональда Трампа к власти в США начнется новая эпоха. Вместе с тем он сказал, что Евросоюзу пришло время «выкинуть санкции в окно» и установить отношения с РФ без них.

На этой неделе газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает возможность привлечения короля Бельгии Филиппа ради сохранения санкций против России в случае, если Венгрия наложит вето на продление рестрикций.

По информации издания, речь идет о попытке заблокировать €190 млрд российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear, поскольку в случае отмены санкций «деньги окажутся в России на следующий день». Поскольку замороженные финансы РФ хранятся в бельгийской компании, одним из планов действий ЕС является использование военного декрета 1944 года, который позволяет действующему королю Филиппу заблокировать передачу активов из страны.

Ранее Путин раскрыл, почему Россия не всегда зеркально реагирует на санкции.

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