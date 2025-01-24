Страны ЕС завершили обсуждение продления санкций против России

Постоянные представители стран — членов Евросоюза на заседании в пятницу завершили обсуждение продления экономических санкций против РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Этот пункт был добавлен в лист А (решения, согласованные постпредами и переданные на утверждение) на заседание Совета министров иностранных дел в ближайший понедельник», — сообщил источник.

На данный момент антироссийские санкции действуют до 31 января. Продлены они могут быть до 31 июля 2025 года.

Недавно сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Евросоюза пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций. Он отметил, что ограничения против России не принесли никакого положительного эффекта, а также никак не повлияли на ситуацию на территории Украины.

Орбан также отмечал, что Венгрия потеряла более €18 млрд из-за санкций ЕС в отношении России.

Ранее глава евродипломатии выступила за сохранение санкций против России.