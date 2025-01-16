Венгрия назвала условие продления санкций ЕС против России

В Венгрии призвали ЕС поговорить с Трампом перед продлением санкций против России

Прежде чем принимать решение о продлении санкций против России, Евросоюз должен проконсультироваться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, передает Reuters.

Он подчеркнул, что Венгрия еще не решила, следует ли продлевать рестрикции ЕС против России.

«Я думаю, вполне естественно, что, прежде чем мы примем решение о продлении еще на шесть месяцев, мы спросим новую администрацию США, каким они видят будущее режима санкций», — сказал Бока.

До этого стало известно, что Европейская комиссия 14 января начнет консультации со странами Евросоюза по поводу очередного пакета санкций против России. Председательствующая в ЕС Польша хочет, чтобы пакет рестрикций был принят к 24 февраля 2025 года. В то же время отмечается, что подготовка новых ограничений может столкнуться с рядом трудностей, поскольку дипломаты ЕС считают, что был достигнут определенный «потолок» в принятии решений.

Ранее премьер Британии заявил о «колоссальном стратегическом провале» России.