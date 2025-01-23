Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл планы по захвату части Белоруссии

Признанный в Белоруссии террористическим «полк имени Кастуся Калиновского» (ПКК), который принимает участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), планировал захватить город Малорита в Брестской области страны. Об этом сообщил бывший участник подразделения Василий Веремейчик в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Брестское направление, город Малорита. В том числе и такой вариант прорабатывался. ПКК готовится. У каждого подразделения — своя задача», — заявил собеседник телеканала.

По данным экс-бойца подразделения, у полка имеется своя «стратегия освобождения». По словам собеседника телеканала, открытая часть этой стратегии является набором лозунгов. Веремейчик добавил, что существует и закрытая часть стратегии, которая содержит конкретные мероприятия. Ее разработали с участием западных спецслужб, в том числе литовских, польских и украинских.

Также экс-боец ПКК отметил, что нападение на город должно произойти внезапно — полк должен незаметно сосредоточить войска у границы, после чего перейти ее в районе населенных пунктов Мокраны и Сушитница двумя диверсионно-разведывательными группами. Веремейчик указал, что эти группы должны отвлечь на себя войска и силовиков и обеспечить проход основной группы, указал собеседник телеканала.

Накануне Веремейчик рассказал, что в планах радикалов из белорусской оппозиции, которые бежали на территорию Украины и создали террористические подразделения при поддержке Польши и Европейского союза, организовать захват части Белоруссии, вторгнувшись со стороны Украины.

25 сентября Верховный суд Белоруссии признал экстремистское формирование «Полк имени Калиновского» («Полк им. Кастуся Калиновского») и его структуры террористической организацией.

Ранее Лукашенко помиловал осужденного за терроризм гражданина ФРГ.