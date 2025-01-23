В Совбезе Белоруссии заявили, что знают о планах по перевороту в стране

Совбез Белоруссии: силовики готовы противостоять планам по перевороту в стране

Силовые и военные ведомства Белоруссии в курсе планов оппозиции совершить государственный переворот и уже приняли все необходимые меры, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович. Его цитирует ТАСС.

«Мы знаем о планах наших оппонентов на той стороне границы и не раз это доносили им. <...> Мы соответствующие меры предприняли, соответствующие решения приняты во всех структурах военной организации государства», — рассказал Вольфович.

В настоящее время силовики несут службу в усиленном режиме, добавил секретарь Совбеза.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

16 января Вольфович заявил, что находящиеся за рубежом белорусские экстремисты планируют захват приграничных районов республики. На территории Украины, по его словам, ведется активная подготовка различных формирований. Данные подразделения уже сражаются против России на стороне ВСУ, отметил госсекретарь.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии предложил называть лидера страны председателем.