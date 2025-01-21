Лукашенко назвал фейковыми притязания Трампа на Канаду и Гренландию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что заявления президента США Дональда Трампа по поводу Канады и Гренландии были высказаны только для общественного резонанса. Слова главы республики передает портал БелТА.

«Ну так давайте мирно жизнь устраивать и не кричать, что для американского народа наступил золотой век, вы теперь будете хорошо жить за счет других народов. Слушайте, мир изменился. Поэтому я думаю, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы. Это все для СМИ — помпа», — считает Лукашенко.

По словам президента, в США должна быть такая политика, чтобы на них никто не смотрел косо, в том числе Мексика и Канада. В этой связи Лукашенко упомянул предложение Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский. Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США.

Гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер заявлял, что в Дании началась «паника» из-за планов избранного американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США тем или иным способом.

Ранее в РАН оценили планы Трампа по присоединению Гренландии к США.