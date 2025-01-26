Лукашенко рассказал, как Евросоюз «пресмыкается» перед США

Лукашенко назвал пресмыканием перед США заявления ЕС о выборах в Белоруссии

Заявление в ЕС о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии является «пресмыканием» перед Западом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Это пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне. Если вы действительно так принципиально относитесь к выборам, вы им что-нибудь скажите про американские выборы. Страшно», — подчеркнул он.

Вице-спикер Совета Федерации, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачев заявлял, что проведение президентских выборов в Белоруссии организовано «на пятерку с плюсом».

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовано более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Ранее в Совфеде заявили, что Запад раздражает суверенитет Белоруссии.