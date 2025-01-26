Эксперт: работа американской разведки на Украине будет приостановлена

Теневая деятельность разведывательного сообщества Соединенных Штатов на Украине приостановится на фоне заморозки Госдепом предоставления финансовой помощи иностранным государствам. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

«Необходимо отметить, что все эти официальные каналы финансирования обеспечивали подпитку и теневой деятельности американского разведсообщества, формировали условия для продвижения влияния через эти негласные инструменты», — отметил он.

По словам аналитика, заморозка предоставления финансовой помощи иностранным государствам приведет к приостановке теневой деятельности американской разведки на Украине.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают поставлять Киеву вооружение на фоне приостановки Государственным департаментом США программ помощи зарубежным странам.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

Ранее Зеленский поддержал тактику Трампа в отношении России.