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США продолжают давать Киеву оружие на фоне заморозки помощи зарубежным странам

FT: США продолжают военную помощь Киеву после заморозки иностранной помощи
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Senior Airman Lauren Jacoby/Global Look Press

Соединенные Штаты продолжают поставлять Киеву вооружение на фоне приостановки государственным департаментом США программ помощи зарубежным странам. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на украинские источники.

«Военная помощь Украине остается нетронутой… По крайней мере, на данный момент, и она определенно не является частью этой 90-дневной заморозки», — сообщил источник газеты.

25 января Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

При этом американские дипломаты запросили срочное исключение программ, связанных с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи и приказов о «прекращении работ», изданных госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее Зеленский поддержал тактику Трампа в отношении России.

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