Кнайсль предрекла большую дипломатическую работу до встречи Путина и Трампа

Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа следует провести большую дипломатическую работу. Ее слова приводит РИА Новости.

«Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращен с обеих сторон за последние четыре-пять лет», — сказала она.

Кнайсль считает, что жестом доверия с обеих сторон стало бы увеличение дипломатического персонала и возобновление технических контактов в ряде областей.

Президент США ранее вновь заявил, что рассчитывает поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. До этого Трамп поручил организовать телефонный разговор с российским лидером. Темой беседы станет урегулирование конфликта на Украине: Трамп неоднократно обещал сделать это и до, и после выборов. Близкие к Кремлю источники подтверждают подготовку к беседе, но отмечают, что о личной встрече пока говорить не приходится — в частности, из-за того, что местом первого официального визита Трампа, скорее всего, может стать Китай. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп раскрыл, куда совершит свой первый визит в качестве президента США.