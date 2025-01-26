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Кнайсль предрекла большую дипломатическую работу до встречи Путина и Трампа

Кнайсль: рукопожатие Путина и Трампа требует проведения большой работы
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Alexander Zemlianichenko/AP

Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа следует провести большую дипломатическую работу. Ее слова приводит РИА Новости.

«Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращен с обеих сторон за последние четыре-пять лет», — сказала она.

Кнайсль считает, что жестом доверия с обеих сторон стало бы увеличение дипломатического персонала и возобновление технических контактов в ряде областей.

Президент США ранее вновь заявил, что рассчитывает поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. До этого Трамп поручил организовать телефонный разговор с российским лидером. Темой беседы станет урегулирование конфликта на Украине: Трамп неоднократно обещал сделать это и до, и после выборов. Близкие к Кремлю источники подтверждают подготовку к беседе, но отмечают, что о личной встрече пока говорить не приходится — в частности, из-за того, что местом первого официального визита Трампа, скорее всего, может стать Китай. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп раскрыл, куда совершит свой первый визит в качестве президента США.

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