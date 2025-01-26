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Трамп раскрыл, куда совершит свой визит в качестве президента США

Трамп заявил, что его первый визит может быть в СА или Великобританию
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его первый зарубежный визит после начала нового президентского срока может быть в Саудовскую Аравию или Великобританию. Об этом сообщает ТАСС.

«Это могла бы быть Саудовская Аравия, это могло бы быть Соединенное Королевство. Традиционно это могло бы быть Соединенное Королевство», — заявил глава Белого дома.

Трамп напомнил, что в его прошлый президентский срок он отправился в Саудовскую Аравию, поскольку она согласилась купить товары из США на $450 миллиардов.

Также президент США вновь заявил, что рассчитывает поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

До этого Трамп поручил организовать телефонный разговор с российским лидером. Темой беседы станет урегулирование конфликта на Украине: Трамп неоднократно обещал сделать это и до, и после выборов. Близкие к Кремлю источники подтверждают подготовку к беседе, но отмечают, что о личной встрече пока говорить не приходится — в частности, из-за того, что местом первого официального визита Трампа, скорее всего, может стать Китай. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп допустил рост США в ближайшем будущем.

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