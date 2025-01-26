На Украине заметили важную деталь в заявлениях Трампа о Зеленском

Дубинский: Трамп упорно не говорит о том, что Зеленский умный парень

Президент США Дональд Трамп упорно не желает называть украинского лидера Владимира Зеленского умным. Такую деталь публичных выступлений Трампа в своем Telegram-канале подметил украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Трамп: я позвоню Ким Чен Ыну. Он умный парень. Странно, почему он упорно не говорит такого о Величайшем? Видимо, потому, что наш — самый умный», — иронично отметил он.

Депутат Рады, высмеивая Зеленского, добавил, что таким образом Трамп не желает обижать остальных мировых лидеров.

21 января Трамп назвал президента РФ Владимира Путина умным человеком.

Также американский президент выразил надежду, что его контакт с главой России состоится «очень скоро».

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.