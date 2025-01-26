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Стало известно, как ЕС изменил отношение к конфликту на Украине

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ЕС стал жестче в контексте конфликта на Украине
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Global Look Press

Политики в ЕС стали прибегать к более жесткой риторике касательно украинского кризиса, такого нет в России и США. На это обратила внимание экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.

«Сейчас язык в Европейском союзе стал намного жестче, чем формулировки, по крайней мере, которые мы слышали на слушаниях в сенате США», — подчеркнула она.

Кнайсль обратила внимание, что ряд немецких и голландских политиков постоянно говорят о «военных налогах», «военной экономике» и «военном менталитете». По ее словам, такого не услышишь в США или России в контексте обсуждения конфликта на Украине.

До этого полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер напомнил, что президент США Дональд Трамп дал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сто дней на завершение конфликта. Однако, по его словам, нет гарантий того, что украинская сторона сможет продержаться так долго.

Ранее в России дали совет Трампу по конфликту на Украине.

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