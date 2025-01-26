В России дали совет Трампу по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп должен оставить неизменной свою позицию относительно украинского конфликта, иначе под угрозой может оказаться весь консервативный лагерь в Соединенных Штатах. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Если Трамп в итоге пойдет за либерал-глобалистами в украинском вопросе, следующий президент США отменит его решение о признании только двух полов», — отметил он.

По словам Пушкова, в этом вопросе «одно тесно связано с другим». Консервативная революция, добавил он, должна быть всеобщей.

В декабре президент США пообещал остановить «трансгендерное безумие». Выступая на конференции Turning Point USA, политик заявил, что при его администрации в стране будут признаваться только два пола — мужской и женский. Кроме этого, республиканец сообщил о своем намерении выгнать трансгендеров из армии и школ, а также не пускать мужчин в женский спорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

22 января Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в федеральном правительстве.

Позднее телекомпания NBC News сообщила, что американским федеральным служащим предписано сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой «разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности», которые могли остаться незамеченными государственными инспекторами.

Ранее в Словакии захотели закрепить в конституции только два пола — мужской и женский.