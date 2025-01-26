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Трамп допустил рост США в ближайшем будущем

Трамп: США могут стать гораздо более крупной страной в ближайшее время
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем Соединенные Штаты могут стать более крупной страной. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Соединенные Штаты имеют самые крупные запасы нефти и газа в мире, и, возможно, в скором времени мы станем гораздо более крупной страной», — сказал Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

25 января газета Financial Times сообщила, что телефонный разговор президента Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, состоявшийся на прошлой неделе, прошел ужасно. По данным журналистов, американский лидер настаивал на серьезности своих намерений по поводу присоединения Гренландии, несмотря на отказ Дании продать или передать остров.

Ранее в США раскрыли, что может облегчить Трампу присоединение Канады к США.

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