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В США предложили назначить награды за руководителей «Талибана»

Рубио пригрозил назначить большие награды за руководителей «Талибана»
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Nathan Howard/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в своем аккаунте в соцсети X пригрозил назначить большие награды за руководителей движения «Талибан» (организация запрещена в России).

По его словам, он узнал, что «Талибан» удерживает больше американских заложников, чем считалось.

«Если это правда, нам придется незамедлительно назначить очень большую награду за их основных руководителей, возможно, даже большую, чем мы назначили за [террориста Усаму] бен Ладена», — поделился Рубио.

При этом он не пояснил, при каких именно действиях могла бы выплачиваться награда.

До этого заместитель министра внутренних дел Афганистана Мохаммад Наби Омари говорил, что Международный уголовный суд (МУС) должен обратить внимание на действия США и Израиля, а не на «Талибан».

Кроме того, Наби Омари подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также должен быть привлечен к суду.

Ранее прокурор МУС потребовал арестовать лидера «Талибана».

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