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Прокурор МУС потребовал арестовать лидера «Талибана»

Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест лидера «Талибана»
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Reuters

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдать ордер на арест лидера «Талибана» (организация запрещена в России) Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани. Информация об этом появилась на сайте МУС.

По словам Хана, Ахундзада и Хаккани должны понести уголовную ответственность за преступления против человечности, которые выражаются в «преследовании по признаку пола». Своими действиями представители Афганистана нарушают Римский статут, заключил прокурор.

После прихода «Талибана» к власти в Афганистане в стране ввели ряд ограничений, касающихся граждан женского пола. Так, в конце декабря власти запретили устанавливать окна в помещениях, обычно используемых женщинами.

Согласно документу, в новых зданиях не должно быть окон, через которые можно увидеть «двор, кухню, соседский колодец и другие места, обычно используемые женщинами». Существующие окна нужно закрыть, чтобы никто не смог увидеть девушек с улицы.

Ранее в Ираке легализовали браки с детьми.

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