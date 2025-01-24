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В Афганистане призвали МУС привлечь к ответственности США и Израиль

МВД Афганистана: МУС должен заниматься США и Израилем, а не «Талибаном»
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Felipe Dana/AP Photo

Международный уголовный суд (МУС) должен обратить внимание на действия США и Израиля, а не на «Талибан» (организация запрещена в России) (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Афганистана Мохаммад Наби Омари, чьи слова приводит РИА Новости.

«Если бы это были справедливые и честные суды, они должны были бы привлечь Америку к ответственности, потому что именно Америка разжигает войны», — сказал чиновник.

Кроме того, Наби Омари подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также должен быть привлечен к суду.

Накануне прокурор МУС Карим Хан подал запрос на арест верховного лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани. Прокуратура заявляет, что они несут ответственность за преследование афганских женщин и девочек, а также за преследование тех, кто не соответствует их гендерным ожиданиям или поддерживает права женщин.

После прихода «Талибана» к власти в Афганистане в стране ввели ряд ограничений, касающихся граждан женского пола. Так, в конце декабря власти запретили устанавливать окна в помещениях, обычно используемых женщинами.

Ранее в МУС испугались «драконовских» санкций от администрации Трампа.

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