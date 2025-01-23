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В США раскрыли, что может облегчить Трампу присоединение Канады к США

Hill: отделение Квебека от Канады позволит облегчить процесс присоединения к США
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Reuters/Shutterstock/FOTODOM

Отделение провинции Квебек от Канады может упростить президенту США Дональду Трампу процесс присоединения страны к Штатам. Об этом пишет американское издание The Hill.

«Трамп может использовать стремление Квебека к независимости ради продвижения позиции США. Если Штаты согласятся на независимость Квебека, то провинция может поддержать планы американцев касательно Канады», — говорится в материале.

Авторы отметили, что присоединение Канады к США позволит Вашингтону укрепить страну как экономически, так и в военном плане. При этом Штаты получат доступ к арктическим регионам, подчеркнули журналисты.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что слова Трампа по поводу Канады и Гренландии были высказаны только для общественного резонанса. По его словам, в Штатах должна быть такая политика, чтобы на них никто не смотрел косо.

Ранее Трамп назвал вероятную дату введения пошлин на товары из Канады и Мексики.

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